Zum Ende des Schuljahres 2019/20 verabschiedete die Gesamtschule Am Lauerhaas die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 klassenweise in fünf sehr individuell gestalteten Abschlussfeiern. In festlichem Rahmen wurden die Zeugnisse in der neuen Aula der Schule an die insgesamt 141 stolzen Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs unter dem Applaus der Eltern und der Lehrerinnen und Lehrer überreicht.

Die Bürgermeisterin Frau Westkamp und die Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Ponellis gratulierten per Videobotschaft, ebenso wie die Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, Pastor Holthuis und Kaplan Röttgers.

Im Rahmen von „Lauerhaas – Ausgezeichnet!“ wurden die Klassen- und Jahrgangsbesten geehrt. Preise erhielten auch die Schülerinnen und Schüler, die sich im Lauf ihrer Schulzeit in besonderem Maße sozial engagierten.

Die Klassenleitungen und die Schülerinnen und Schüler ließen in kurzen Beiträgen ihre Schullaufbahn Revue passieren und natürlich kam auch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Schulalltag immer wieder zur Sprache.

Die Gestaltung des musikalischen Rahmens übernahm mit großem Erfolg die Projektband der Schule.

Abschlussklassen 10 der Gesamtschule Am Lauerhaas Schuljahr 2019 / 2020

10a Adam Artwik

10a Johannes Justus Baldin

10a Kristian Braun

10a Marie Sophie Büstgens

10a Serhat Ekinci

10a Jaden Frömmert

10a Michelle Hader

10a Baravan Haji

10a Leona Hasani

10a Paula Maria Hochstrat

10a Bent Kasparek

10a Gian-Lucca Kaworsky

10a Fabian Pascal Kox

10a Tim Lehmann

10a Jolien Meiring

10a Anastasia Müller

10a Jana Tabea Pohl

10a Jan Luca Rademacher

10a Raphael Rößner

10a Leonie-Sophie Rüßler

10a Mirja Valentina Schildberger

10a Janette Sosna

10a Lara Talay

10a Lilly van Bonn

10a Tom Wepper

10a Tim Hendrik Wolf

10b Isabell Irma Bahmann

10b Joel Markus Bahmann

10b Victoria Borcherding

10b Yannick Joel Bußmann

10b Roni Demiray

10b Kilian Düring

10b Sezer Ergezer

10b Leonie Renee Faßbender

10b Justin Noah Grigat

10b Kevin Gora

10b Lana Grossy

10b Till Hansen

10b Fee Heppner

10b Lea Hochstrat

10b Malina Hoffmann

10b Carolin Holldack

10b Anika Jähnig

10b Jasmin Kamara

10b Marlon Küchenmeister

10b Nico Lenz

10b Tiago Mendes Reis

10b Ben Müller

10b Marie Christine Petersen

10b Leander Valentin Petersen

10b Maik Schwarz

10b Raphael Terweiden

10b Lena-Alessa Thormann

10b Bastian Rouven Troß

10b Jana Tabea Wolf

10c Laura Brill

10c Dunja El Baraddani

10c Giorgi Ildani

10c Jamie Lee Sophie Jaenicke

10c Julia Sofie Kapell

10c Lukas Koschnick

10c Arkagiosz Kwiecinski

10c Lena Sofia Laakmann

10c Christina Maggio

10c Lukas Marschall

10c Manya Mianowicz

10c Charlotte Oimann

10c Anthony Pawlowski

10c Norbert Pudlewski

10c Cheyenne Samira Rasoul

10c Jacqueline Resdorf

10c Leon Veit Rieger

10c Sarah Saaida

10c Jonas Scholten

10c Simon Scholten

10c Karolina Weronika Sliwiak

10c Marius Strutmann

10c Luisa Struyken

10c Altuna Sulejmani

10c Benjamin Süß

10c Tim Christopher Urbanek

10c Luca Vengels

10c Emely Erika Werner

10c Isabell Adila Werner

10c Marvin Winkler

10c Jannik Julian Wirths

10d Azad Ates

10d Laura Christin Barth

10d Samantha Belana Becker

10d Jan Boßmann

10d Jasmin Brendjes

10d Alina Burmahanli

10d Wim Busch

10d Ronja Caspers

10d Jouline David

10d Redzo Dzemic

10d Lina Zoe Emmenegger

10d Miguel Ernst

10d Jannes Gutzeit

10d Manuel Holsteg

10d Cana Emelia Kirici

10d Fabian Kloppot

10d Finn Noel Knorth

10d Jason Aaron König

10d Felix Toni Rossi

10d Emma Lilith Sabel

10d Julien Mike Scheibe

10d Anastasia Schiweck

10d Franziska Merle Schlensag

10d Baran Fuat Solmaz

10d Jermain Levin Straßburger

10d Jonas Maria Strubel

10d Annemik Stuhlmacher

10d Süheyla Ticheloven

10d Jan Wodtke

10e Maximilian Arne Bolz

10e Pavel Borzov

10e Rasim Cikaric

10e Florian Ebschke

10e Yusuf Ekinci

10e Cenk Ekinci

10e Kimberly Claudia Evers

10e Jannis Frankenberg

10e Olivia Goller

10e Chantal Nina Greuter

10e Vivian Heuer

10e Hannah-Marie Kollmetz

10e Vivian Kuhlmann

10e Luis Olislagers

10e Nicole Petrich

10e Lara Sadlowski

10e Joshua van Dillen

10e Kim Sophie Waerder

10e Fiona Werner

10e Juana Wiese

10e Rezan Yagan

10e Justin Zimmermann

10e Zoe Marie Karin Zimmermann

10e Bahira Zubeir Gundor

Klassenleitungen

10a : Melanie Mittelsdorf und Dirk Heikapell

10b: Katrin Flack-Hartmann und Hendrik Heinze

10c: Sandra Noltze und Manfred Michels

10d: Sandra Tenhonsel und Jörg Stettner

10e: Alexandra Jung und Markus Schütz