Ab dem 01.11.2020 bis Ende März machen wir Winterpause! Aber natürlich legen wir in dieser Zeit nicht die Füße hoch, sondern nun geht es - wenn auch in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen einzeln - ans Forschen und Vorbereiten des nächsten Jahres. Der 31.10.2020 ist der letzte Öffnungstag im Deichdorfmuseum Bislich vor der turnusmäßigen Winterpause unseres Museums. Normalerweise hätten wir auch in dieser Zeit für vorangemeldete Gruppen geöffnet, aber selbstverständlich halten auch wir unser Museum bis Ende November nun ganz geschlossen. Wir danken unseren Unterstützern (ob Ehrenamtlern, Spendern oder Fördereren!) sowie allen Besuchern in diesem besonderen Jahr. Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft ist gefragt. Wir freuen uns jetzt schon auf Zeiten, in denen auch wieder Besuche möglich sind! Bis dahin werden wir hier immer mal berichten. Nun aber noch ein sonniges Wochenende aus Bislich und passen Sie auf sich und andere auf!