Neuen Reiz erhält der Weseler Kornmarkt vom 30. Juli bis 3. September am traditionellen „Kornmarkt-Donnerstag“.

Dann treten dort zwischen 18.30 und 21 Uhr verschiedene Musiker auf und verwandeln den beliebten Innenstadt-Treffpunkt in eine Freiluftbühne, sodass alle Gäste beim gemütlichen Abendessen oder kühlen Getränk in den Genuss guter Musik kommen.

Wechselnde Künstler

Die wechselnden Künstler kommen von der Rockschule Hamminkeln unter der Feder von Marco Launert: Sarah Hübers aus Bocholt (30. Juli), StreetForce One aus Bocholt-Dorsten-Münster (6. August), SaFra Duo aus Emmerich (13. August), Hajo Hübers aus Hamminkeln (20. August), Angelo Hermann aus Kleve (27. August), Das Zwiebel aus Bocholt (3. September).

Das Angebot ist kostenfrei.

Kulturell bedeutend

"Wo Großveranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden können, lohnt es sich, neue Veranstaltungsformate und besondere Orte Wesels (wieder) in den Blick zu nehmen. Der Kornmarkt ist für die Hansestadt nicht nur historisch, sondern auch kulturell bedeutend.", so Niels Ebling von WeselMarketing.