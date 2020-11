Der neue Heimat-Kalender des Heimatverein Büderich und Gest ist erschienen. Auch im Heimatkalender 2021 sind neue und alte Bilder aus dem Polder-Dorf Büderich zu sehen, die das Leben in und um Büderich in 13 Bildern zeigen. Der Heimat Kalender 2021 kann in Büdericher Geschäften sowie in der Sparkasse und Volksbank erworben werden.