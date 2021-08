Sich das JA-Wort geben, ist für viele Paare ein Höhepunkt in der Beziehung und gleichzeitig der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Damit verbunden sind oft festliche Zeremonien. Vielen ist dabei ein besonderes Ambiente bei der Trauung wichtig. In Wesel können sich ab sofort Paare in dem glanzvollen Gewölbe der Brisürenkasematte trauen lassen.

Die Brisürenkasematte ist das neue Ambiente-Trauzimmer der Stadt Wesel. Im Trauzimmer der Zitadelle finden weiterhin Trauungen statt. Eheschließungen im Rathaus der Stadt Wesel entfallen. Die Ambiente-Trauungen finden in der Regel außerhalb der regulären Arbeitszeiten des Standesamtes an Freitagnachmittagen und samstags statt.

Die Brisürenkasematte schützte einst die Preußen vor Artilleriebeschuss. Gebaut wurde sie als Teil der Festungsanlage Wesel im 17. Jahrhundert. Heute gehört das imposante Backsteingewölbe zum Städtischen Museum Wesel.

Aufwendig hat die Stadt Wesel im vergangenen Jahr das alte Gemäuer saniert. Unter anderem wurde eine moderne Wärmepumpe sowie eine Lüftungsanlage installiert. Die Kosten der Baumaßnahmen beliefen sich auf rund 600.000 Euro.

Wer ebenfalls in der außergewöhnlichen Atmosphäre heiraten möchte, findet weitere Informationen unter www.wesel.de/heiraten. Für Fragen (auch zu Eheschließungen während der Corona-Pandemie) können sich Interessierte an das Team des Weseler Standesamtes telefonisch unter 0281/203-2330 oder per Mail an standesamt@wesel.de wenden.