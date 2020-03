Kaum zu glauben, aber tatsächlich ist der Lokalkompass schon ZEHN Jahre alt.

Ein Blick in die Historie zeigt mir, dass auch mein erster Beitrag vom 10. März 2010 stammt. Toll, dass in unserer schnelllebigen Zeit - und das gilt ganz besonders für digitale Medien - ein Angebot tatsächlich so lange Bestand hat.

Herzlichen Glückwunsch, vor allem auch mit einem großen DANKESCHÖN persönlich an Dirk Bohlen, denn ohne persönliches Engagement und men-power vor Ort kann so etwas nicht funktionieren.

Der Lokalkompass gefällt mir, weil man hier Infos schnell, vollständig und unverfälscht unter die Menschen bringen kann und außerdem viele interessante Infos aus anderen Lebenswelten mitbekommt, die sonst als Kurznotizen in den Printmedien untergehen.

Auf noch viele schöne Jahre mit dem Lokalkompass!