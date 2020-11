In der kleinen Ortschaft Bislich kann man ab sofort weit in die Vergangenheit schauen: Auf einem neu angelegten Findlingspfad können Spaziergänger zehn besonders große Exemplare von so genannten Rheingeröllen betrachten und etwas über ihren weiten Weg an den Niederrhein erfahren.



Die Steine sind zwischen 418 und 361 Millionen Jahre alt. Gebaut hat den Findlingspfad der Bislicher Heimat- und Bürgerverein. Bezahlt wird er aus Fördermitteln der Leader-Region Lippe-Ijssel Niederrhein. Holemans spendete 2.500 Euro an den Verein, um das Projekt möglich zu machen. Baubeginn war Ende Oktober. Jetzt wurde der Weg offiziell eingeweiht.

Rheingerölle und Königsahorne



Die Idee zu dem schönen Projekt hatte Gerd-Heinz Hakvoort, Vorsitzender des Bislicher Heimat- und Bürgervereins. Die Steine stammen allesamt aus dem Rhein. Der Fluss hat sie teilweise aus den Schweizer Alpen mitgebracht, teilweise aus anderen Berglandschaften, durch die er auf seinem rund 1.200 Kilometer langen Weg bis an den Niederrhein strömt. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg hat sie mit einem spezielle Tauchglockenschiff geborgen, um die Fahrrinne für die Schiffe freizuhalten.

Ergänzt wird der Findlingspfad durch eine Baumreihe. Jedes Schützenkönigspaar seit dem Jahr 2000 stiftete einen Ahorn. “So wird aus unserem Findlingspfad noch eine Königsallee”, freut sich Gerd Heinz Hakvoort.

Gute Nachbarschaft

“Wir pflegen seit vielen Jahren eine gute Nachbarschaft mit den Bislichern. Deshalb war es für uns keine Frage, dass wir den Heimat- und Bürgerverein bei diesem tollen Projekt unterstützen”, so Michael Hüging-Holemans, Geschäftsführer der Holemans Niederrhein GmbH.

Es ist nicht das erste gemeinschaftliche Projekt von Holemans und dem Bislicher Heimat- und Bürgerverein. So legte Holemans einen Rad- und Wanderweg am Ellerdonksee an und richtete für die Bislicher einen Badestrand und das “Strandcafé Storchennest” ein.