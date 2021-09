Der Rheinische Kammermusikkurs für Streicher in der Musik- und Kunstschule erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Nachdem coronabedingt lange Zeit im Vorfeld nicht eindeutig klar war, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Durchführung in diesem Jahr möglich sein würde, herrscht nun zwischenzeitlich Klarheit und die rund 50 Teilnehmer sowie Dozenten freuen sich auf ein intensives Arbeiten und Musizieren in der Zitadelle.

Die MKS widmet sich also kommenden Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend der Kammermusik und veranstaltet diesen Kurs für zehn- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler aus der Musik- und Kunstschule Wesel ebenso wie auswärtige junge Musiker*innen aus der Region. Sogar aus den benachbarten Niederlanden sind Schüler dabei.

Die insgesamt werden 50 Teilnehmer werden auf zwölf Ensembles verteilt und können sich dann unter Anleitung erfahrener Dozenten (aus den Musikschulen Wesel, Düsseldorf, der Kammerphilharmonie Bremen, aus Kevelaer und Winterswijk) kammermusikalisch betätigen.

Viele der Schüler*innen freuen sich sehr, gerade auf das gemeinsame Musizieren, auf das sie so lange verzichten mussten.

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag zwar als öffentliches Konzert mit 150 Zuhörern statt. Karten sind allerdings den Freunden und Familien der Teilnehmer vorbehalten und bereits verteilt.