Bei zwei Typen von Musikfreunden sollten Sie misstrauisch werden: Bei denen, die sagen: Ich mag eigentlich alles. Und erst recht bei denen, die sagen: Ich mag nur DAS. Seien Sie sicher: Beide haben keine Ahnung von Musik!

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, behaupteten schon die antiken Freidenker. Dem würde ich (wenn's um Musik geht) gerne hinzufügen: Man sollte Schnittmengen und Grenzen des Geschmacks kennen, ansonsten droht unkritisches Blabla. So wie beim deutschen Schlager, der nach 1985 unweigerlich im Sumpfe des Diskofox versank und bislang nicht wieder auftauchte.

Am vergangenen Wochenende haben wir zelebriert, was Musik(-Geschmack) ausmacht. Am Freitag besuchten mein Herzblatt und ich hintereinander zwei Konzerte: zuerst ein Klassikensemble im Weseler Bühnenhaus, danach die Scala-Jazzband im Kulturkino am anderen Ende der City. Am Samstag stand der Auftritt der Combo "Psycho Sexy" an, einer exquisiten Red hot Chilly Peppers-Coverband, die im Dinslakener Walzwerk spielte.

Sie verstehen, was ich sagen will? Engen Sie sich nicht unnötig ein! Pendeln Sie zwischen den Genres, sonst dominiert der Sand in Ihrem Geschmacksgetriebe. Als Martina mich beim Volleyball fragte; "Was ist denn deine Musik?", konnte ich nicht gleich antworten. Weil die Frage eben nicht lauten sollte: Beethoven oder Metallica? Fischer oder Wecker? U oder E? Jazz oder Pop? Beatles oder Stones?

Warum? Weil viel davon etwas für sich hat und weil alle Stilvertreter/innen dauernd voneinander lernen. Und bevor's zu wissenschaftlich wird: Als beim Sport Melissa Etheridge lief, die definitiv mit die besten Rocksongs der vergangenen 20 Jahre abgeliefert hat, sagte ich zu Martina: "DAS ist meine Musik!"

So einfach kann Geschmack sein. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, fragen Sie einfach mich!