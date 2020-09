Das erste Workshop-Wochenende Mitte September 2020 steht in der VHS Wesel in den Startlöchern.

Im Bereich Literatur sind alle die angesprochen, die etwas zu sagen haben und sich als Kommunikationskanal den quicklebendigen Poetry-Slam zu eigen machen:

Lebendige Live-Literatur für jeder’mensch‘ mit Michael Schumacher aus Xanten gibt es Samstag, 12. September, von 10 bis 15 Uhr in der VHS Wesel. Gemeinsam mit den Teilnehmenden schlägt er den Bogen des Poetry Slam von den Anfängen in den USA bis zum Verfassen eigener Texte und deren Vortrag auf der Bühne, praktische Tipps inklusive. Kosten: 24 Euro.

"Mischen Sie mit!"

Im Bereich Kunst gibt es die Wahl zwischen zwei thematischen Kursen: „Mischen Sie mit! Keine Angst vor Farbe!“ Bei diesem Workshop am Samstag, 12. September, von 10 bis 14.15 Uhr, ebenfalls in der VHS Wesel geht es in erster Linie um Mischtechniken, von leuchtend pur bis pastellig. Kosten: 35 Euro inkl. 15 Euro Materialkosten.

Harmonie der Farben

Am Sonntag, 13. September, geht es von 10 bis 14.15 Uhr (VHS Wesel) in erster Linie um die Harmonie der Farben. Welche Farbkombinationen lassen ein Bild besonders lebendig erscheinen, wie kann ein Bereich geschickt in Szene gesetzt werden? Der Workshop vermittelt mit Hilfe des Farbkreises gezielte Lösungsvorschläge. Kosten: 35 Euro inkl. 15 Euro Materialkosten.

Alltagstaugliche Objekte aus Papier

Ein Kreativangebot am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September, jeweils 10 bis 15 Uhr (VHS Wesel) lässt Blumen und andere dekorative alltagstaugliche Objekte aus Papier entstehen. Das Spektrum geht von zierlichen Tischdekorationen bis zu 1,50 Meter großen Deko-Variationen. Auch Bilder, Tiere sowie Landschaften können mit dieser abwechslungsreichen Papier-Technik gestaltet werden. Kosten: 48 Euro.

Infos: VHS (Ritterstraße 10-14), Telefon 0281/2032343.