Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) macht unter dem Slogan „LVR. Rheinland. Ausgezeichnet.“ herausragende Verdienste im Hinblick auf gesellschaftliches und kulturelles Engagement sowie besondere kulturwissenschaftliche oder künstlerische Leistungen sichtbar,

Der Rheinlandtaler in der Kategorie „Kultur“ ging in diesem Jahr an Peter Malzbender.

Der LVR zeichnet ihn für sein über 40-jähriges ehrenamtliches Engagement für die Forschung und Erhaltung der Natur am linken Niederrhein aus.

Malzbender, der als NABU-Kreisvorsitzender und verantwortlicher Betreiber der Auffangstation für verletzte Greifvögel und Eulen in der Schillkaserne Wesel-Blumenkamp tätig ist, hat sich die Erforschung der Natur und naturnaher Lebensräume am Niederrhein zur Lebensaufgabe gemacht.

In den vergangenen 30 Jahren organisierte er über 100 ganztägige Bus-Naturexkursionen, die er fachwissenschaftlich begleitete und führte.

Für die Bildungswerkstatt Natur, die vom Kreis Wesel gefördert wird, geht Malzbender regelmäßig in Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Grundschulen, um aus dem Leben von Eulen oder Wölfen zu berichten.

Regelmäßig hält er zahlreiche Fachvorträge zu aktuellen Naturthemen. Zu seinen Aktivitäten zählt zudem die Naturfotografie. Aus diesen Fotografien entsteht ein Kalender, dessen Erlös dem Naturschutz zugutekommt.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Bernd Krebs, der stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland und Landrat Dr. Ansgar Müller übergaben den Preis in einer Feierstunde im Ratssaal unter Corona Bedingungen.

Dankend für die Auszeichnung bemerkte Malzbender an, das es für Teile der Natur nicht fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf ist, aber das es durchaus auch gute Nachrichten aus dem Umweltschutz am Niederrhein, wie beispielsweise bei der Ansiedlung von Storchen und Flussseeschwalben gibt.

Der Preis ist für Malzbender Ansporn weiter für die Natur zu kämpfen.