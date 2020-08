Zu einem weiteren Malworkshop mit der Voerder Künstlerin Martina Reimann trafen sich kürzlich 14 Jugendliche an zwei Tagen in der Galerie im Centrum Wesel.

Nach einer kurzen Einführung durch Martina Reimann ging es auch schon los. Gemalt wurden diesmal bunte Blütenträume.

Am ersten Tag wurde der Hintergrund mit Acrylfarbe gemalt und die Blüte mit einem Kohlestift erst vorgezeichnet und hinterher der Umriss ausgemalt.

Am zweiten Tag wurde die Blüte ausgemalt. Die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei. Stolz konnten sie am Samstag ihr Bild mit nach Hause nehmen.

Dieser Workshop fand im Rahmen des Kulturrucksacks statt. Er richtet sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und wird durch das Land NRW gefördert.Es war das zweite Angebot der Kulturverwaltung. Der erste Kurs war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.