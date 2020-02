Zum x-ten Mal marschierte die Naturschutzjugend (NAJU) wieder mit auf dem Rosenmontagszug in Wesel. Diesmal als fleißige Marienkäfer. Dabei verteilten sie nicht nur die üblichen Kamelle rechts und links vom närrischen Lindwurm - sie hatten bunte Blumen, Blühwiesen und Küchenkräuter als Saatgut im Angebot und fanden dafür dankbare Abnehmer.

Vermeidung von Insektiziden und blühende Straßenränder waren aber nicht alleine Thema der jungen Naturschützer - vielmehr fanden Straßenbäume Fürsprache der Hamminkelner Karnevalisten und auch fleißige Bienen waren mit von der Partie und warben für blühende Städte.

Sogar Greta Thunberg war beim Rosenmontagszug in Wesel präsent - eindrucksvoll hob sie ihren Zeigefinger, und um ihren Feldmarker Mottowagen luden Pinguine zum "Letzten Tango" ein, während ein Eisbär auf seiner Scholle in Richtung Tropen unterwegs war.

Gleich zwei Truppen nahmen sich des Themas Plastikmüll an. Eine Kolping-Fußgruppe und besonders eindrucksvoll eine Nachbarschaftsgruppe vom Mariengaden waren als Wohlstandsmüllgefährdete Weltmeere unterwegs.

Die NAJU hofft, dass Umwelt- und Naturschutz nicht nur zu Karneval up-to-date ist und zukünftig auch im Alltag der Menschen eine wirklich große Rolle spielt...