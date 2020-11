Die Stadtbücherei Wesel setzt ihre Reihe „Mein kleines Hobby“ mit einer Ausstellung zum Thema „Blütenzauber“ fort. Ab dem 24. November können die Bilder für sechs Wochen besichtigt werden.

Die medizinische Fachangestellte Sofie Papadopoulou malt seit ungefähr vier Jahren. Insbesondere die botanische Malerei begeistert sie sehr. Um diese Kunst des Malens zu erlernen, bedarf es viel Ausdauer und Geduld. Kunst hat für Sofie Papadopoulou seitdem sie denken kann, eine sehr große Bedeutung. Schon als Kind wusste sie, dass sie etwas mit Kunst machen wollte. Aber wie es so oft ist, sollte Papadopoulou einen soliden Beruf erlernen.

Was sie an Kunst fasziniert, ist der Ausdruck eines jeden Menschen, etwas zu erschaffen und zu formen. Kunst erleben, es selber leben, dies möchte Sofie Papadopoulou auch anderen Menschen nahebringen. Anfang nächsten Jahres beginnt sie ein dreijähriges Studium der botanischen Malerei.

Ausstellung bis zum 9. Januar

Warum Blüten-Malerei? In den Blüten sieht Frau Papadopoulou viele Details, die sie wiedergeben möchte. Oft achtet man nicht auf die eine oder andere Pflanze oder Blüte, ist sie jedoch gemalt, kann man sich ihrer nicht entziehen. Außerdem ist auch der Hauch der Vergänglichkeit in den Blüten zu sehen, die Jahreszeiten, die Vielfalt unserer Erde, die Pflanzenarten und so vieles mehr.

Büchereibesucher können die Ausstellung vom 24. November bis zum 9. Januar während der Öffnungszeiten im 2. OG der Stadtbücherei im Centrum anschauen. Weitere Informationen zu der Ausstellungsreihe unter 0281/203-2358.