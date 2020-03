Am Niederrhein brodelt es: Die Kiesindustrie mit ihrem Landhunger trifft auf Widerstand – und spaltet Generationen. Junge Öko-Bauern in Alpen wollen ihr Land behalten. Sie geraten in Konflikt mit ihren konventionell ackernden Vätern und wollen zu allem Überfluss auch noch Alpakas züchten! Der Streit eskaliert, als ein Fuß im Schweinekoben gefunden wird und der Altbauer verschwindet.

Regionale Krimis mit den Tier-Titeln

Es ist wieder Krimi-Zeit am Niederrhein, und dafür sorgt das Autorenduo Thomas Hesse und Renate Wirth. Das sind die bekannten Schreiber regionaler Krimis mit den Tier-Titeln. Diesmal ist es „Das Alpaka“, jenes flauschige Andentier mit dem verschmitzten Gesichtsausdruck, das auf immer mehr Weiden des Niederrheins zu sehen ist. Es ist das zwölfte Buch von Hesse/Wirth. Erste Lesungen wurden von der Corona-Krise verhindert, neue Termine werden bald geplant.

Kiesproteste und Kieskonferenzen

„Wir haben festgestellt, dass Alpakas Sympathieträger sind. Das Buchcover findet viel Anklang“, sagen Hesse/Wirth. Dazu kommt eine kriminelle Geschichte, die aktuelle Themen der Region aufgreift. Kiesproteste und Kieskonferenzen haben die Betroffenen eine lange Zeit in Atem gehalten, die Autoren haben vor Ort recherchiert. Die Klimadebatte kocht hoch. Die Konflikte schwelen weiter und wurden vom Autoren-Duo weitergesponnen. Bis zum Mord? Das bleibt in der Geschichte lange spannend rätselhaft, denn der gefundene Fuß kann keinem Opfer zugeordnete werden. Rückschläge und neue Hinweise führen Hauptkommissarin Karin Krafft und ihr Team mit dem widerspenstigen Kommissar Gero von Aha in der Weseler Polizeibehörde in ein Wechselbad der Gefühle.

Ärger innerhalb des Weseler K1

Innerhalb des Weseler K1 entbrennt heftiger Ärger, der die Abteilung für immer zu zerreißen droht. Da die Figuren des Kommissariats im Lauf der Krimi-Reihe so etwas wie die Lesefamilie der Freunde regionaler Heimatliteratur geworden sind, gibt es eine Menge mitzuleiden und mitzuerleben. Das führt zu hoher Spannungskurve. Der Staatsanwalt in seinem Ehrgeiz hat sich auf einen jungen Bio-Bauern als Täter festgelegt, doch Hauptkommissarin Karin Krafft will unbedingt ein Fehlurteil verhindern. Wird sie es schaffen?

Spuren-Suche: Diersfordter Waldsee

In der Geschichte ums „Alpaka“ gibt es viel Gelegenheit, in der Region nach Spuren zu suchen. Der Diersfordter Waldsee als Beispiel für eine Riesenauskiesung steht im Blickpunkt, Xantens Südsee ebenso. Die Fahnder sind in Ringenberg und im Dinslakener/Hünxer Hinterland unterwegs. Die Autoren haben sich als weiteres Thema biodynamische Anbauweise und die wachsende Verbreitung von Hofläden und -cafes angeschaut.

In Ringenberg lernten sie dabei die Lebensweise der Alpakas kennen. Der Trend zum gesunden Leben birgt viel Potenzial, eine Familiengeschichte einzuweben – und niederrheinische Typen sich über Land und Leben auszulassen. Dabei tauchen zwischen Familienstreitigkeiten und Bauernkleinkrieg nicht nur weitere Verdächtige auf, sondern auch eine Leiche. Doch zu der passt der gefundene Fuß nicht.

Situationskomik

Thomas Hesse und Renate Wirth führen mit "Das Alpaka" ihre Erfolgsreihe um Hauptkommissarin Krafft fort. Authentisch und mit charmanten Details präsentieren sie dem Leser die Region. Dabei punkten die Autoren durch spannende Charaktere, wie die originellen Jungbauern und das herrlich bunte, jederzeit zu Situationskomik fähige Team vom K1. Bei aller Ernsthaftigkeit und Härte des Falls bleibt der Ton der Erzählung heiter. Und das ist gut so.

Info / Daten

Das Buch: Thomas Hesse / Renate Wirth

Das Alpaka Niederrhein Krimi (ISBN 978-3-7408-0793-1) ist auch als E-Book erhältlich.

Die Lesungen wurden wegen der Corona-Krise gekippt. Die Autoren warten auf die Zeit nach Corona. Termine gibt es hier (www.der-krimi-hesse.de).