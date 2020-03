Die Kinder der offenen Ganztagsschule Blumenkamp haben für die Mieter*innen des AWO-Wohnzentrums in Lackhausen Regenbogenbilder gemalt und mit Texten zu einer Collage zusammengestellt. Auch wenn sie zur Zeit Oma und Opa und all ihre Freunde auf Grund der Pandemie nicht besuchen dürfen, freuen sie sich, in der Ganztagsschule malen und spielen zu dürfen. Die Regenbogenbilder verheißen: Wir sind zu Hause.

Die Collage ist im Eingangsbereich des AWO-Wohnzentrums zu sehen. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich über die schöne Idee.

Am 6. April beginnen offiziell die zweiwöchigen Osterferien, wie es dann am 20. April weitergeht, ist noch nicht bekannt. Aber gemeinsam werden wir die Zeit gestalten.