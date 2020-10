In den Osterferien 2021 gibt es für 10- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wesel die Möglichkeit, an einer Lern- und Erholungsreise mit Sprachkurs in Südost-England teilzunehmen.

Die Fahrt findet vom 28. März bis 10. April statt. Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Westgate-on-Sea.

Englischkenntnisse erweitern

Jeweils vormittags werden die Schüler in kleinen Gruppen von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So können sie ihre Englischkenntnisse verbessern und erweitern. Zum Ende des Sprachkurs bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Nachmittags steht eine vielseitige Freizeitgestaltung mit Sport und Ausflügen auf dem Programm, einen Tag verbringt man in London und besucht dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Ein Informationsheft gibt es kostenlos - einfach eine Mail an info@schuelerdienst.com schreiben und Namen, Adresse, Alter und Klassenstufe angeben.