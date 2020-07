Flic Flac freut sich auf den Neustart nach der Corona-Pause am 10. September 2020 an der Rheinpromenade in Wesel. „Punxxx – 30 Jahre nicht irgendein Circus“ heißt die Show, mit der das bekannte Eventunternehmen seine Besucher einmal mehr begeistern möchte. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet – Flic Flac bleibt sich treu. Das neue Actionprogramm „Punxxx“ setzt den besonderen Flic Flac Stil fort. Seit der ersten Show - „Nicht irgendein Circus“ in 1989 – bringen die Flic Flac Macher Streetstyle ins schwarz-gelbe Zelt: punkig, rockig und auch nach mehr als 30 Jahren garantiert anders.

Vom 10. bis 20. September 2020 gastiert Flic Flac mit Weltklasse-Artistik, schräger Comedy, jeder Menge Nervenkitzel sowie exzellenter Licht- und Tontechnik an der Rheinpromenade. „Punxxx“ – eine Show ohne Konventionen und Langeweile – stattdessen unvergesslich und unverzichtbar. www.flicflac.de