SONDERÖFFNUNG des Museums zum Frühmittelalter-Markt von Zeitsprünge e.V. in Bislich! Am Wochenende 11./12.09. haben wir nicht nur Sa/So 14.00-17.00 Uhr geöffnet, sondern auch Sonntag Vormittag bereits ab 11 Uhr. Kommen Sie bei uns vorbei und sehen Sie originale römerzeitliche Grabfunde aus Bislich und bronzezeitliche Funde und unsere Geschichtsausstellung, unsere Leben am Rhein-Ausstellung, unsere Ziegel-Geschichte-Ausstellung unsere Dokumentation zum Deichbau und und und ... :-)