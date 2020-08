Vielfältige Kultur ist auch in den Ortsteilen rund um die Innenstadt zuhause. Vom 28. August bis zum 4. September – jeweils von 19 bis 22 Uhr – gastiert „Kultur vor Ort“ auf den Marktplätzen in Büderich, der Feldmark und Flüren. Die Gäste erwartet ein facettenreiches Abendprogramm mit Comedy, Poetry Slam und Musik.



Die Botschaft lautet: Selbst in diesem Jahr, in dem Großveranstaltungen wie die Kultur-nacht nicht stattfinden können, ist die Hansestadt Heimat einer lebhaften Kulturszene.Folgendes Programm bekommen die Besucher an den drei Terminen geboten ...

Freitag, 28. August, Marktplatz Büderich: Comedy und Poetry Slam mit Michael Schumacher und Sascha Thamm, Musik von The Icemen. Für das leibliche Wohl sorgen der Gasthof Marktschänke und Tepaß aus Büderich.

Samstag, 29. August, Marktplatz Feldmark: Comedy und Poetry Slam mit Michael Schumacher und Michael Göhre, Musik von The Boneshakers. Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte "Feldmarker Eck".

Freitag, 4. September, Marktplatz Flüren: Comedy und Poetry Slam mit Michael Schumacher und Mario Siegesmund, Musik von Duo HaWei. Für das leibliche Wohl sorgt die Bürgerhalle Flüren.

Alle Veranstaltungen finden unter geeigneten Maßnahmen zur Infektionsprävention und Achtung der Corona-Bestimmungen statt. Pro Abend stehen rund 200 Sitzplätze mit ausreichend Abstand zur Verfügung. Die Besucher sollten rechtzeitig vor Ort sein, um einen Platz zu erhalten. Das Angebot ist kostenfrei.