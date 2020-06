An Fronleichnam (Donnerstag, 11. Juni, jeweils um 11 Uhr) feiert St. Nikolaus Wesel Open-Air-Gottesdienste.

Ganz bewusst seien dafür Ortsteile ausgesucht, an denen aktuell keine Sonntagsgottesdienste gefeiert werden: In Bislich auf dem Platz vor der Grundschule, in der Feldmark auf dem Grünplatz zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Pfarrheim und im Schepersfeld auf der Wiese neben dem Franziskus Kolumbarium.

Anmeldung erbeten

Um Corona-bedingte Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten sicher stellen zu können, wird um telefonische Anmeldung unter 0281/3002669-111, täglich von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr gebeten.