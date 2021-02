Teil 8 – Angsterkrankung – HUMOR

Dienstag, der 16. Februar 2021  22.30 Uhr

Ich bin zwar seelisch krank,, aber ich habe trotzdem Humor und ich lache viel und gern.

Das hört sich für manchen vielleicht wie ein Gegensatz an … gar unlogisch!

Ist es aber nicht, denn das Leben geht weiter, scheißegal was auch passiert.

Und da ich wie bereits beschrieben meine Mitmenschen meist eh nicht verstehe, kommt mir vieles so was sie tun uns sagen sowieso total „komisch“ vor.

Wie sich das schon anhört, dieses Wort „Krank“, es klingt so häßlich wie das ist, was es bedeutet. Es klingt nach Eiterbeulen und anderen ekeligen Sekreten.

Krank, krank, krank!

Das KLINGT schon irgendwie krank …

Eigentlich möchte ich das Wort gar nicht benutzen, bloß mir fällt kein besseres ein.

In den letzten Tgen habe ich mich auch gefragt, ob es eine gute Idee gewesen ist über ein so persönliches Thema zu schreiben.

Mancher könnte mir insgeheim vorwerfen mein desaströses Lebn im nachhinein rechtfertigen zu wollen. Der nächste denkt vielleicht sogar ich habe mir diese Krankheit nur ausgedacht als „Ausrede“ nicht arbeiten gehen zu müssen. (Ich denke mir dann, was könnte ich wohl alles anstellen, wenn ich derart abgebrüht wäre?)

Ja die „Lobeshymnen“ sind schon sehr vielstimmig, aber was weis ich, was ihr wirklich denkt, wenn ihr das lest?

(Schönen Gruß von meiner Sozialphobie ;-)

Leute ich hab schon vor langer Zeit beschlossen den Shiet der passiert mit möglichst viel Humor zu nehmen und das hat mich durch viele schwere Zeiten getragen.

Da stellt sich mir die Frage, darf man sich über seelische Krankheiten lustig machen? Die Antwort auf diese Frage sollten man vielleicht den Betroffenen überlassen???

Ich stelle man die steile These auf, das man das darf.

Über die Krankheiten an sich zumindest, aber auch über die Betroffenen?

MEINUNGSFREIHEIT!!!!!!!

Über alles und jeden wird sich heutzutage lustig gemacht. Über Männer, Frauen, Dicke, Blondinen, Politiker, Mantafahrer, Pastoren … laut dem Comiker Chris Tall darf man sich sogar über Behinderte lustig machen und er macht das so charmant, dass man gar kein schlechtes Gewissen dabei hat.

Über Randgruppen lachen? Darf er das? - Chris Tall bei TV total - YouTube

Und hier die Meinung einer Behinderten:

Geht Chris Tall zu weit? Meinung über Behindertenwitz! - YouTube

Aber über psychische Krankheiten?

Ist das die letzte Humorgrenze die wir noch überschreiten müssen?

Wenn man jemandem mit einer multiplen Persönlichkeit auf die Schulter klopft, sagen dann alle „herein!“?

Grenzt es an Ausnutzung, wenn man jemanden mit Waschzwang als Putzfrau einstellt?

Ist es schon Mobbing, wenn man jemandem mit Bullimie im Flugzeug die Kotztüte klaut?

Habt ihr jetzt gelacht oder habt ihr euch aufgeregt?

Welcher kluge Mensch hat eigentlich gesagt, daß jeder das Recht hat, das man sich über ihn lustig macht?

Noch'n Witz:

„Ich bin psychisch Krank und hab Spaß dabei.“

So und nun setz ich noch einen großen, fetten Smilie um meine Forderung zu unterstreichen