Das Corona-Virus hat auch im Weseler Kulturbetrieb die gewohnten Abläufe durcheinandergebracht und Routinen auf den Kopf gestellt. Es ist nun gelungen, den kommenden Spielbetrieb an die gegenwärtigen Vorschriften anzupassen, um Allen Theater- und Konzertabende zu ermöglichen, bei denen Sie sicher sind und sich auch sicher fühlen können. Zu diesem Zweck wurde ein Hygienekonzept entwickelt, welches den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen ermöglicht. Maßgeblich für höchstmöglichen Infektionsschutz ist dabei der abstandssichere Zuschauerraum von 1,5 Meter auf den nächsten benachbarten Platz.

Es stehen Einzel-, Zweier- und Dreierplätze zur Verfügung.

Die Konzerte im Bühnenhaus werden etwas anders ablaufen als gewohnt. Die Künstler und Agenturen werden ihre Gastspiele den aktuellen Bedingungen anpassen - das heißt, die Aufführungen sind verkürzt und erfolgen ohne Pause, vereinzelt werden die Programme zweimal zu frei wählbaren Terminen angeboten, um einer starken Besuchernachfrage trotz der geringen Platzkapazität nachkommen zu können. Die Garderobe ist mit an den Platz zu nehmen. Um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können, sollte für den Ein- und Ausgang sowie die Platzsuche zusätzlich Zeit einberechnet werden. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes sind Masken erforderlich, nur dort können diese abgenommen werden.

Auf Grund der deutlich geringeren Platzkapazität (nur 117 statt 740 Sitzplätze) können in der kommenden Spielzeit keine Abonnements angeboten werden – diese ruhen bis zur Saison 2021 / 2022. Eintrittskarten sind ab sofort nur im freien Verkauf erhältlich, aufgrund der stark verringerten Platzkapazität ausschließlich in der 1. Preiskategorie. Alle Besucher werden gebeten, Karten möglichst per mail oder telefonisch zu bestellen, um Kontakte und Wartezeiten an der Theater/Abendkasse zu vermeiden (buehnenhaus@wesel.de, Tel. 0281 2032344).

Ein Veranstaltungskalender wurde aufgrund der Unwägbarkeiten nicht erstellt. Die geplanten Konzerte – vorerst bis Ende 2020 - können unter www.wesel.de bzw. musikverein-wesel.de eingesehen werden – hier erhalten Sie auch aktuelle Informationen zu den Spielplänen.