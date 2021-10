Jeden Mittwoch findet für alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von 15 bis 16 Uhr eine Vorlesestunde in der Stadtbücherei Wesel, Ritterstr. 12-14 statt.

Am 20. Oktober liest die Vorlesepatin Lisa Moshövel das Bilderbuch „Ein Baum für Piet“ von Carina und Peter Wohlleben vor. Das Eichhörnchen Piet ist unzufrieden mit seiner Wohnung in der alten Kiefer, denn die Nadeln vom Baum piksen ziemlich. Mithilfe des Försters Peter geht es auf Wohnungssuche und lernt dabei auch die verschiedenen Jahreszeiten kennen. Und am Ende steht vielleicht ein Zuhause, das nicht mehr so pikst.

Im Anschluss an die Geschichte gibt es noch Gelegenheit zum Erzählen, Malen, Spielen oder Basteln.

Die Teilnahme an der Vorlesestunde ist kostenlos und folgt der 3G-Regelung.

Erwachsene müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Regelung ausgenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten unter: Tel 0281 / 203-2355 oder E-Mail: stadtbuecherei@wesel.d