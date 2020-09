Die VHS Wesel informiert über zwei Vorträge: "30 Jahre Grundlagenvertrag" und "Paris – Ein Buch fürs Leben".

Bei dem entgeltfreien Vortrag "30 Jahre Grundlagenvertrag" am Montag, 28. September, 19 Uhr am VHS-Standort Wesel, handelt es sich um den ganz persönlichen Rückblick eines 'gelernten' DDR-Bürgers, der Zeugnis ablegt über das Leben im real existierenden Sozialismus. Steffen Hering, Jahrgang 1962, berichtet über 27 Jahre Leben in der DDR bis zu deren Ende 1989.

Ein erstes, vorläufiges Resümee: „Es gab ein richtiges Leben im falschen, das aber beendet ist.“

Seit 1992 lebt der Referent als 'Wossi' im Westen, zunächst in Dortmund und Witten, bevor ab 1999 Duisburg sein Lebensmittelpunkt wurde, von wo aus er als freier Dozent in unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist.

"Paris - Ein Buch fürs Leben"

Unter dem Titel "Paris - Ein Buch fürs Leben" lädt Wolfgang Schwarzer am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr am VHS-Standort Wesel, zu einem literarischen Spaziergang durch die Stadt der Lichter ein. Unzählig sind die Bücher, in denen die französische Hauptstadt Protagonistin oder Hintergrund ist. Schriftsteller zieht es hierher, seit 'Schreibfedern' existieren. Ihre Spuren sind überall in Paris zu finden, hier lebt die Geschichte der Literatur und der Literaten.

In diesem Sinne lädt der entgeltfreie Vortrag zu einem Spaziergang durch die Gegenwart und Geschichte einer Stadt ein und vermittelt in Bildern, Texten und Kommentaren das, was der Titel zum Ausdruck bringt: "Paris - ein Buch fürs Leben".

Wolfgang Schwarzer, Romanist, bis 2012 Fachbereichsleiter für romanische Sprachen bei der VHS Duisburg und Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft.

Wichtige Hinweise

"Zu Beginn erfolgt eine namentliche Registrierung. Abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden kann, muss aber keine Maske während des Vortrages getragen werden.", heißt es seitens der VHS Wesel.

Mehr Infos bei Claudia Böckmann von der VHS Wesel ("centrum", Ritterstraße 10-14).