Die vom Weseler Stadtarchiv ins Leben gerufene Ausstellung „Stadt und Festung Wesel“ im LVR-Niederrheinmuseum Wesel und der Brisürenkasematte zeigt eindrucksvoll, wie sehr die Festung die Stadt Wesel geprägt hat und immer noch prägt. Besonders nachhaltig wirkte die Zeit der niederländischen Besatzung von 1629 bis 1672. In seiner Reisebeschreibung von 1667 befand Cosimo de Medici (bedeutender Staatsmann aus Florenz und Mitglied der bekannten, mächtigen Medici-Familie) Wesel als so sehr „holländisch geprägt“, er vermisse gar „das Deutsche“. Die nur durch ausgeklügelte Spionage geglückte Eroberung Wesels im „Handstreich“ stellt Dr. Heiko Suhr vom Stadtarchiv in einem Vortrag dar.

Die kostenlose Abendveranstaltung „Spielball der Mächte?“ findet am 28. Oktober um 19 Uhr in der Brisürenkasematte im LVR-Niederrheinmuseum Wesel statt. Neben der Eroberung Wesels durch die Niederländer beschreibt Dr. Heiko Suhr ebenfalls die mit viel religiösem Pathos gefeierte „Befreiung“ der Stadt. Darüber hinaus ordnet der Historiker den Festungsbau zu dieser Zeit ein.

Das Stadtarchiv Wesel bittet um Voranmeldungen unter Tel. 0281/1645400 oder per E-Mail an archiv@wesel.de. Noch freie Restplätze werden vor Ort am Abend nach dem „Windhund-Prinzip“ vergeben (Wer zuerst kommt, erhält einen Platz).

Für alle Programmpunkte gelten die bekannten „3G-Regeln“. Außerdem ist außer an den festen Plätzen eine medizinische Maske (sog. OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.

Die nächsten Termine: