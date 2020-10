Ab sofort kann der heißbegehrte Weseler Adventskalender 2020 gekauft werden. Es ist der inzwischen 18. Kalender.

Der Lions Club Wesel möchte mit ihm einerseits wieder einen Beitrag für das „Wir-Gefühl“ in Wesel leisten und andererseits förderungswürdige Projekte innerhalb der Stadt unterstützen. Wie in den Vorjahren wird der Verkauf unterstützt von der Bürgerinitiative Historisches Rathaus e.V.

Von insgesamt 3000 Exemplaren werden 1900 Exemplare durch den Lions Club Wesel verkauft und 1100 Exemplare sind bereits telefonisch verkauft worden von der Bürgerinitiative Historisches Rathaus e.V., wie Dagmar Ewert-Kruse stolz verkündete.

Für den Lions Club Wesel kommt der Reinerlös aus dem Verkauf des Weseler Adventskalenders ausschließlich gemeinnützigen Projekten in Wesel zugute. Im letzten Jahr konnten so über 13.000 Euro verteilt werden. Insgesamt konnten bislang durch den Kalender fast 270.000 Euro an Hilfe geleistet werden.

In diesem Jahr wird die Förderung regionaler ehrenamtlicher Kinder- und Jugendhilfe in den Mittelpunkt gestellt. Unter anderen wird „Klasse 2000“, das bundesweit größte Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule, aber auch diverse Einzelprojekte, unterstützt.

Die Bürgerinitiative Historisches Rathaus wird den Reinerlös der von ihr verkauften Exemplare für den laufenden Unterhalt der Rathausfassade sowie für kleinere Reparaturen einsetzen.

„Unser Haushalt braucht dieses Geld“ berichtet Frau Ewert-Kruse von der BI, gerade wurde die Fassade mit Trockeneis gereinigt, die Reinigung und das benötigte Gerüst verschlangen 30 000 Euro.

Zum Motiv des Kalenders erklärt Frau Ewert-Kruse, dass es „dieses Jahr einen anderen Blick gibt“. Das Eckhaus am Großen Markt mit seinen Verzierungen aus braunen Brandsteinen sei eine Ergänzung für den Markt. Das Motiv „ist diesmal besonders lichtvoll gemacht, das ist im Sinne der Bürger, die es bunt mögen.“ Die Gestaltung ist von Gudrun Bröckerhoff aus Dinslaken.

„Als der Kalender bestellt wurde, war gerade der Höhepunkt der Corona-Pandemie, wir fragten uns, ob wir genug Sponsoren finden. Die Kaufmannschaft in Wesel jedoch war unheimlich solidarisch, einige Sponsoren kamen sogar auf uns zu“ berichtet Stephan Stender vom Lions Club Wesel.

Er und Frau Ewert-Kruse bedanken sich ganz herzlich für die Unterstützung aller Sponsoren.

Der Weseler Adventskalender 2020 kostet neun Euro und ist bei unten aufgelisteten Verkaufsstellen zu bekommen.

Jeder verkaufte Kalender ist zugleich ein Los, die Losnummer steht auf der Rückseite. Über 60 wertvolle Preise im Gesamtwert von über 5000 Euro werden täglich vom 1. bis 24. Dezember ausgelost.

Die Gewinnnummern und die ausgelosten Preise werden ab dem zweiten Dezember im Internet unter www.lions-club-wesel.de und in der Tagespresse bekannt gemacht.

Die Gewinne sind von Geschäftsleuten gespendet worden, sie alle sind auf der Rückseite des Kalenders aufgelistet.

Zu gewinnen sind: LED-Fernseher, Wellnesswochenenden, Restaurant- und Möbelgutscheine, Eintritte in Freizeitparks, Geldpreise …

