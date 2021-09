Die Weseler Kulturnacht ist das facettenreiche Abbild einer lebendigen Kulturszene in der Hansestadt. Auch in diesem Jahr werden sich am Samstag, 18. September, zahlreiche lokale und regionale Künstler, Künstlergruppen, Musiker und Chöre an verschiedenen atmosphärischen Orten in der Innenstadt präsentieren. Die Kulturnacht ist die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt kultureller Angebote zu erleben. In diesem Jahr sind es insgesamt mehr als 25.

„Wir laden alle Weseler ein, in das bunte Treiben der Kulturszene einzutauchen und sich von der Kreativität und Lebendigkeit inspirieren zu lassen“, sagt WeselMarketing-Geschäftsführer Thomas Brocker. Ein Besuch in und an der Zitadelle lohnt in jedem Fall. Dort findet unter anderem der Markt der Künste unter Beteiligung der Künstlergruppe Z6 statt. Das Tanzstudio Bodywave präsentiert eine orientalische Show mit Feuershow. „Let´s sing!“ heißt es beim Städtischen Musikverein, der in der Aula der Kunst- und Musikschule ein Chorkonzert mit Liedern verschiedener Epochen präsentiert. Im LVR Niederrheinmuseum kann die Ausstellung „Menschen, Bilder, Orte – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ kostenfrei besucht werden.

Der Innenstadtbereich hält weitere kulturelle Highlights bereit. Und nicht nur das: beim Flanieren zwischen Innenstadt und Zitadelle kann man irischen Klängen lauschen. Die Musiker von Dé Ceéadaion geben an der Litfaßsäule Esplanade/Magermannstraße traditionelle irische Volkslieder zum Besten. Auch der Große Markt und der Willibrordi-Dom stehen im Zeichen der Musik. Die Besucher kommen in den Genuss schöner Orgelklänge, präsentiert von Domkantor Ansgar Schlei und verschiedenen Gastorganisten. Das Comet Cine Center zeigt am späten Abend über 90 Minuten eine Trailershow mit Trailern von kommenden Filmen. Das Bestattungsunternehmen Keunecke nimmt unter dem Titel „Weseler, Weselaner, ihre Geschichte und Geschichten“ Interessierte mit auf eine Führung über den Friedhof an der Caspar-Baur-Straße.

Mit „David & Götz – das große Jubiläum“ feiert Deutschlands Klavier-Duo Nummer eins ihr großes Jubiläum im Bühnenhaus. Eine vorherige Platzreservierung ist speziell für dieses Angebot notwendig und erfolgt über die Theaterkasse, per Tel. 0281/2032344 oder per E-Mail an buehnenhaus@wesel.de.

Bei „Kunst-Kultur & Klangraum im Trappatelier“, wartet eine Open-Stage auf Menschen, die sich mit ihren Instrumenten präsentieren möchten.

Auch für die Kinder gibt es spezielle Programmpunkte. So sorgen unter anderem die Stadtentdeckerin Ingeborg Deselaers-Pottgießer mit ihrem Programm "Fritz&Alma entdecken Wesel" und Lisa Goitowski tänzerisch für Spaß und Bewegung. Der Niederrheinische Kunstverein hat ebenfalls eine besondere Aktion geplant: Angeregt durch den Besuch der Ausstellung „Malerei feiern“ können die Kinder Papphocker bemalen, die anschließend mitgenommen werden dürfen.

Die Besucher erhalten an sieben Punkten in der Stadt ein Bändchen, mit dem sie überall Einlass bekommen. Ohne dieses Bändchen gibt es keinen Zutritt zu den Indoorveranstaltungen. Im Außenbereich gibt es keine Bändchen-Pflicht. Hier gibt es die Bändchen: Großer Markt (13 bis 20 Uhr), Trapp-Gelände (16.30 bis 22 Uhr), Markt der Künste (Zitadelle, 16.30 bis 22 Uhr).

Weitere Infos unter www.wesel-tourismus.de