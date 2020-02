Im November 2015 erhielt die Gesamtschule Am Lauerhaas zum ersten Mal den Titel Fairtrade-School. Alle zwei Jahre erfolgt bei entsprechendem Engagement eine Rezertifizierung von TransFair e.V. Deutschland. Unsere Schule wurde nun zum dritten Mal in Folge für weitere zwei Jahre als Fairtrade-Schule ausgezeichnet.

Voraussetzung hierfür ist unser Engagement für den fairen Handel an der Schule: Unser mittlerweile auf 41 Personen angewachsenes Schulteam, bestehend aus Schülern, Eltern und Lehrern, organisiert im Laufe eines Schuljahres die verschiedensten Aktionen, um alle am Schulleben beteiligten für den fairen Gedanken zu sensibilisieren.

Hierzu gehören die fairen Begrüßungstüten und das Fairflixt-Gewinnspiel für die neuen Fünftklässler, die Schokoladen-und Bananen-Probieraktion am Tag der offenen Tür, und Verkaufsaktionen mit Produkten aus dem Eine-Welt-Laden im Forum vor Weihnachten, Ostern und zum Muttertag. Darüber hinaus sind einige Aktionen fest im Schulalltag etabliert, wie die Ausleihe von fairen Bällen im offenen Angebot, die Möglichkeit zum Erwerb von ökofairen Schreibmaterialien im Sekretariat oder der faire Kaffee im Lehrerzimmer und bei Schulveranstaltungen. Letztendlich findet sich der faire Gedanke auch in den Lehrplänen der verschiedensten Unterrichtsfächer wieder.

Das Fairtrade Schulteam freut sich sehr über die Rezertifizierung zur Fairtrade School. In einer kleinen Feierstunde überreichte uns unser Schulleiter Dirk Timmermann die erneute Urkunde und schenkte einem jedem von uns als Zeichen der Anerkennung ein kleines Herz aus Speckstein (natürlich aus dem Eine-Welt-Laden). Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktionen und setzen uns gerne für den fairen Gedanken an der Schule ein!

Eva Kortenbruck-Gorris, Sprecherin des Fairtrade School Teams der Gesamtschule Am Lauerhaas