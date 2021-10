Wenn sie einen ihrer zu Herzen gehenden Songs anstimmen, ist Gänsehaut garantiert! Die von der Gospel-Legende Rose Watson angeführten "Black Gospel Angels" bilden einen der besten Gospel-Chöre der Welt.

Seit Jahren begeistern sie ein Millionenpublikum und sogar der ehemalige US-Präsidenten Barrack Obama und dessen Familie sollen zu ihren Fans gehören. Kein Wunder, denn was diesen Chor so besonders und einzigartig macht, sind die A Cappella Lieder in unnachahmlichen Arrangements mit dem warmen harmonischen Blending der Stimmen. Das sind die wahren Highlights eines jeden "Black Gospel Angels"-Konzertes für die faszinierten Zuschauer.

Um den Jahreswechsel herum kommt der Gospel-Chor wieder nach Deutschland und singt sich in 41 der schönsten Kirchen und Hallen Deutschlands in die Herzen seiner Fans.