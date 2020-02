Noch zwei weitere Schülerinnen der Musik- und Kunstschule Wesel haben das Kunststück vollbracht, sich für den Landeswettbewerb zu qualifizieren.

Erster Preis

Lisa Heinze und Pauline Hentschel haben auch am Regionalwettbewerb teilgenommen, "weil sie mit zwei Schülern der Moerser Musikschule Laurin Kramer und Lenja Denda zusammen spielen und damit der Region Kleve zugeteilt wurden", heißt es in der Erklärung. Sie erreichten dort "am letzten Samstag - mit 24 Punkten in der Altersstufe II - einen ersten Preis", heißt es weiter. Im März treten sie dann beim Landeswettbewerb in Essen an.