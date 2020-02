Von Kiel bis München – die Jagd auf „Das SchwarzeSchaf“ 2020 ist eröffnet: Zwölf Nominierte, die heute in Duisburg bekannt gegeben wurden,

haben es in die nächste Runde des niederrheinischen Kabarettpreises geschafft.

DieNachwuchskünstlerinnen und -künstler konnten sich gegenüber zahlreichen

Bewerberinnen und Bewerbern aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzen und dürfen

nun auf die begehrte Trophäe hoffen. In den Vorrunden treffen sie nun aufeinander - auch im Weseler Bühnenhaus.

Die Nominierten sind:Alex Döring (München), Beier & Hang (München), Florian Hacke (Kiel), Goldfarb-Zwillinge

(Berlin), Jakob Heymann (Bremen), Johannes Floehr (Krefeld), Martin Valenske & Henning

Ruwe (Berlin), Micha Marx (Bonn), Peter Fischer (Mannheim), Quichotte (Köln), Sulaiman

Masomi (Köln), Victoria Helene Bergemann (Kiel).

Ab dem 12. März 2019 treten jeweils sechs Nominierte an acht Abenden (zwei Abende pro

Stadt) in den Vorrundenstädten Emmerich, Wesel, Krefeld und Moers gegeneinander an

und präsentieren dem Publikum jeweils 15-minütige Ausschnitte aus ihren aktuellen

Programmen. Einzig die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, welche sechs Talente

ins Finale am 9. Mai 2020 im Theater am Marientor in Duisburg einziehen.

Dr. Oliver Döhrmann, Geschäftsführer der RuhrFutur gGmbH, freut sich auf die neue

Runde des Kabarettpreises: „Der Wettbewerb zeigt immer wieder, wie viele Talente die

deutschsprachige Kabarettszene bereithält. Auch in diesem Jahr findet sich eine bunte

Vielfalt an Wortakrobaten und Musikkabarettisten unter den Nominierten. Das Publikum

darf sich auf spannende Vorentscheidungen und ein noch spannenderes Finale freuen.“

Am Finalabend entscheidet dann eine prominent besetzte Jury um Schauspielerin und

Stand-up-Comedienne Mirja Boes über die Gewinnerin oder den Gewinner der begehrten

Auszeichnung. Die gebürtige Niederrheinerin ist bereits zum dritten Mal Mitglied der

Finaljury: „Die deutschsprachige Kabarettszene ist jung, kreativ und vielfältig. ‚Das

Schwarze Schaf’ zeigt uns das immer wieder. Die Kabarettistinnen und Kabarettisten

machen neue Erfahrungen und bekommen, mit etwas Glück, die große Bühne“, sagt Mirja

Boes.

Der Karten-Vorverkauf

Karten für Vorrunden und Finale sind ab sofort im Vorverkauf und unter

www.dasschwarzeschaf.com erhältlich. Die Tickets für die Vorrunden kosten 14 Euro, ggf.

zzgl. VVK-Gebühren (Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten zahlen

den ermäßigten Preis von 7 Euro).



Der Wettbewerb

Hanns Dieter Hüsch, der Gründer des Wettbewerbs, bezeichnete sich selbst als das

„Schwarze Schaf vom Niederrhein“. Mit seinem scharfen und oft nachdenklichen Humor

beeinflusste er Generationen von Kabarettistinnen und Kabarettisten. Der Wettbewerb „Das

Schwarze Schaf“ findet alle zwei Jahre statt und pflegt Hüschs Erbe, indem er

Nachwuchskünstlerinnen und -künstler des gesellschaftskritischen Kabaretts fördert. Auch

in der Auswahl der niederrheinischen Städte Emmerich, Wesel, Krefeld und Moers als

Austragungsorte der Vorrunden spiegelt sich der Einfluss Hüschs wider.

Der Preis und die Jury am Finalabend

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner des „Schwarzen Schafs“ 2020 wird am Finalabend am 9.

Mai 2020 in Duisburg gekürt und erhält 6.000 Euro Siegprämie sowie eine Tour durch die

Vorrundenstädte. Außerdem wird die Preisträgerin oder der Preisträger das

Bühnenprogramm einen Tag nach der Siegerehrung im Theater „Die Säule“ in Duisburg

präsentieren. Die Plätze zwei und drei sind mit 4.000 bzw. 2.000 Euro dotiert.

Der Kabarettwettbewerb „Das Schwarze Schaf“ im Internet:

www.dasschwarzeschaf.com