Ein Stern

Ein Stern leuchtet auch f├╝r mich,

ein Stern

der mir den Weg weist

ein Stern

der mir Hoffnung schenkt,

ein Stern

ein Licht

inmitten der Dunkelheit

erinnert mich

ich bin nicht allein

Liebe begleitet mich

auf all meinen Wegen

┬ę Anke Maggauer-Kirsche

Weihnachtszauber liegt wieder in der Luft.

f├╝r Weihnachten und das neue Jahr w├╝nsche ich Euch, dass ein kleines St├╝ckchen dieser himmlischen Zeit durch den kommenden Fr├╝hling, Sommer, Herbst und Winter getragen werden kann.

In den Worten von Charles Dickens: "Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben."

­čîč ­čÄä­čÄů­čÄü ┬á Ein Frohes Weihnachtsfest Euch Allen. ­čîč ­čÄä

Bleibt gesund!