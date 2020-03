In Zeiten von WhatsApp & Co sehen Geburtstagswünsche auch schon mal so aus 🎂🥂🍾🎉 aber das täte hier nicht zur Genüge, es müssen schon ein paar (passende) Worte sein…

10 Jahre – Ein Jahrzehnt, auch Dekade oder Dezennium genannt.

DAS ist schon eine ordentliche Zeitspanne in unserer schnelllebigen Zeit. Noch dazu mit gefühlter 24/7 (rund um die Uhr) Berichterstattung. Hier schlafen weder Redaktion noch Bürgerreporter und auch die Facebook-Seite steht nie still. Ich mag das, bin ein Frühaufsteher und informiere mich gerne online über die lokalen (und internationalen) Ereignisse.

Einst war ich nur stiller Mitleser, bekam aber Anfang 2017 Vom „Master of Desaster“ himself die freundliche, aber bestimmte Aufforderung „Mensch Heike, mach doch mal bei Lokalkompass mit!“ und seitdem prangt mein Konterfei über dem ein oder anderen Veranstaltungshinweis, privatem Post oder gelegentlicher Bilddatei.

LOKALKOMPASS – ortsbezogen und richtungsweisend soll er sein und das gelingt dem "Blättchen“ gut. Mitunter sind mir die Schlagzeilen und Umfragen etwas zu reißerisch und da ich mich aus politischen Diskussionen weitestgehend raushalte lasse ich mich dann auch nicht zu einer Beteiligung hinreißen. Aber das steht ja jedem frei und sei mir verziehen. 😉

Ich gratuliere und habe zu danken!

Dafür, dass so viele Beteiligte mit offenen Augen durch unseren Kreis wandeln und das Gesehene in Bild & Schrift mit mir teilen. Dafür, dass ich mich hier (bisher unzensiert 😁) in Wort und Bild austoben darf und dafür, dass sogar der ein oder andere Hinweis/Bericht von mir den Sprung in den Print (Weseler) schafft.

Ich liebe diese Seite und du hast alles richtig gemacht, lieber Dirk Bohlen (und andere Verantwortliche). Schön dabei sein zu dürfen!