10 Jahre ... und kein bisschen leise ...

H├Ąppih B├Ârsd├Ą├Ąih, 10 Jahre LK, 10 Jahre Community, 10 Jahre voller Berichte, Erlebnissen, Geschichten, Gedichten, Gedanken, Statements.

10 Jahre voller Treffen der einen und der anderen Art. 10 Jahre, im denen manch eine Freundschaft gekn├╝pft, geschlossen. Das gleiche gilt f├╝r unz├Ąhlige Begegnungen, Verabredungen und und und.

Ich selbst bin erst seit 2012 mit von der Partie. Begonnen hab ich damals mit der ersten Fotostrecke vom Hildener Karnevalszug. Nur kurze Zeit sp├Ąter stie├č ich zur FotoSafari hinzu, die damals ja noch in ihren Kinderschuhen steckte. Und so gings immer weiter.

Eines Tages dann gabs ein LK Treffen, das J├╝rgen Daum damals in Duisburg arrangiert hatte, und ich entschlo├č mich spontan ebenfalls zu Tiger & Turtle zu fahren.

Dort traf ich dann zum ersten Mal auf eine gr├Â├čere Zahl anderer Lkler, die nicht direkt mit der FotoSafari verbandelt waren. Ehrlich gesagt ich bin eigentlich gar kein Freund von gro├čen Versammlungen, und doch kam ich hin und wieder zu diversen LK Treffen.

Irgendwann danach dann begann ich zusammen mit dem einen oder anderen LKler die ersten Treffen unter anderem im Medienhafen, am K├ Bogen, oder gemeinsam mit meiner hochverehrten (Mit)B├╝rgerreporterin Margot Kl├╝tsch das Lampen umd Eislaufknipsen an der winterlich weihnachtlichen K├ľ zu organisieren.

Oder aber uns Bruni, die mich so manches mal mitnahm. Unter anderem jener fast scon legend├Ąren LK Lesung in Bochum oder zum grandiosen Weihnachtsmarktbummel durch Bochum. Ein weiteres wunderbares Highlight war das letztj├Ąhrige LK Treffen im Schiffshebewerk Waltrop, das Ute Ortmann und Armin Preetzmann so hervorragend aus der Taufe hoben, Chapeau.

Das alles wurde durch tolle Mini LK Treffen mit Ralph Wittmacher und Markus Kriesten noch einmal zus├Ątzlich vers├╝├čt. Tolle und verr├╝ckte Abende im LaPaDu, oder an anderen au├čergew├Âhnlichen Orten, oder die tollen Trips in die Nacht der N├Ąchte, der Extraschicht, oderdem Parkleuchtenin der Gruga, Danke Jungs.

Motiviert durch den LK begab ich mich allein auf die gro├če Tour nach K├Âln zum China Light Festival, das bei jedem Besuch eine riesige ├ťberraschung ist.

Zuletzt, but not at least, meine Fotoreportagen vom CSD in D├╝sseldorf. Anfangs mit der FotoSafari, sp├Ąter dann auch allein. Im letzten Jahr dann eine ganz besondere Premiere. Dagmar Drexler, unsere Demo Novizin, kam spontan mit zum CSD und erlebte die allererste Gro├čdemo zuerst nur am Rande mit. Dann die gro├če Riesenpackung, nicht nur am Rand stehen, das kann ja jeder. Mitgehen, so die Devise. Bis dato wu├čte ich nicht das Dagmar bisher noch nie an einer Demo teilgenommen hatte, das erfuhr ich erst unterwegs, inmitten des um uns wogenden Demonstrationszuges.

Chapeau Dagmar Chapeau, Du hast die Gesellen und die Demoteilnehmermeisterpr├╝fung in einem und mit gr├Â├čter Bravour abgelegt. Chapeau ...

So lasst uns diese runden Geburtstag feiern. lasst ihn Uns mit noch viel mehr an Leben erf├╝llen. Hier nun mein Bilderreigen der vergangenen 8 Jahre ...