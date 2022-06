Die Worte, die Michael van Meerbeck an seine Mitarbeiter richtet, sind eindringlich: „Sie dürfen stolz sein auf das, was Sie jeden Tag leisten. Sie sind wichtig für die Menschen.“ Der Diakon und Direktor des Caritasverbandes für die Dekanate Dinslaken und Wesel spricht in der Kirche St. Peter in Wesel Büderich, nach dem morgendlichen Wortgottesdienst brechen alle gemeinsam zur Wallfahrt ins rund 17 Kilometer entfernte Friedrichsfeld auf.

Aufgrund der Pandemie musste die Wallfahrt zwei Jahre lang pausieren, „ich bin glücklich, dass wir uns in diesem Jahr endlich wieder auf den Weg machen können“, sagt van Meerbeck. Rund 600 Frauen und Männer sind an diesem Tag auf den Beinen, einige nur für einen Teil der Strecke. Mehrfach wird Halt an besonders gestalteten Stationen gemacht, um die sich einzelne Fachbereiche der Caritas gekümmert haben. Abends klingt der Tag bei Currywurst und kühlen Getränken aus. „Die Wallfahrt wird von unseren Mitarbeitern aktiv eingefordert, das freut mich als Direktor natürlich sehr“, betont van Meerbeck.

"Lernen Sie sich kennen"

Im Wortgottesdienst hatte er den Pilgern einen Auftrag mitgegeben: „Unterhalten Sie sich auf dem Weg mit jemanden, den Sie nicht kennen. Lernen Sie sich kennen, dann merken Sie, dass wir eine große Gemeinschaft sind.“ Das sei in den vergangenen Jahren, durch die Corona-Beschränkungen, oft schwer gefallen. „Wir haben gelitten und uns zurückgezogen, wir konnten Beziehungen nicht pflegen, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir hier heute zusammenkommen können“, erklärte er.

Nicht nur ein mechanischer Vorgang

Die Pandemie habe jedem Einzelnen viel abverlangt. „Trotz der eigenen Nöte haben Sie Ihren Dienst verrichtet, haben in unseren Einrichtungen Menschen gepflegt und Kinder betreut“, wandte er sich an die Mitarbeiter. Und das sei nicht nur ein „mechanischer Vorgang“, denn „wir kommen den Menschen durch unsere Empathie nahe und sind so heilsam.“ Es sei wichtig, diese Beziehung zu den Menschen zu pflegen. „Dass sie sich geborgen fühlen, kann nur funktionieren, wenn alle Hände bei uns ineinander greifen“, sagte der Direktor.