In diesem Jahr ist alles anders und auch die Weihnachtsmärkte fallen aus, Adventsbasare wurden abgesagt und der traditionelle Kunst- Weihnachtsmarkt im Scala Kulturspielhaus wird nicht stattfinden. Wegen dieser unweihnachtlichen Umstände hat das SCALA Team den POP-UP-STORE zum Leben erweckt.



Ab dem 14. November könnt ihr dort auf die Suche nach allerlei Besonderem gehen, angefertigt von kreativen Menschen aus Wesel und Umgebung.

Unsere bisherigen Mieter stellen sich vor:

Samstag, 14.11.2020 – Booklooker

Booklooker.de ist mit über 3.100.000 registrierten Kunden einer der größten Bücher-Marktplätze für gebrauchte, antiquarische und neue Bücher im deutschsprachigen Raum. Im Pop-Up-Store Store werdet ihr die Möglichkeit haben eure Nase in viele tolle Bücher stecken zu können.

Donnerstag, 19.11 + 17.12.2020 – Cassiopeia Stiftung

Unter dem Motto “Kinkerlitzchen“ bietet die Cassiopeia Stiftung Wesel selbstgestricktes, gehäkeltes, Vogelhäuschen und andere schöne Kleinigkeiten an. Alles gefertigt von jungen Leuten mit Einschränkung aus dem Wohnprojekt der Gelißstr. 17 in Wesel.

Freitag + Samstag, 20. + 21.11.2020 – Nobel Poppy

Anika Nobel bietet in liebervoller Handarbeit hergestellte Flower Crowns, Blumen- und Adventskränze, Floral Hoops und Floral Lettering an.

Mittwoch, 25.11.2020 – Inge Petersen

Inge Petersen wird im Pop-Up-Store eine bunte Mischung kreativer Vielfalt als ein vorweihnachtliches Zeichen anbieten. In Zusammenarbeit mit: Axel Emmrich, der die kleinen oft natürlichen Dinge mit der Kamera einfängt; Brigitte Ehmer mit Drechselarbeiten, deren Oberfläche schmeicheln sollen; Barbara Uhlen-Holmanns (und Inge Petersen) mit einer bunten Filzvielfalt und Josie Döring mit Betonbildern.

Freitag, 27.11.2020 – Ernie Bonfing

bietet handgearbeitete winterliche Deko an, jedes Teil ein Unikat.

Samstag, 28.11.2020 – Britta Steicke und Sonja Ketz

Britta Steicke bietet Upcycling Sachen aus Korken, Kofferkörchen, Kerzenleuchter aus Tischbeinen und vieles mehr an. Bei Sonja Ketz findet ihr selbstgenähte Taschen, Rucksäcke, Kosmetik- und Winkeltaschen.

Montag, Dienstag, Mittwoch – 30.11.- 02.12.2020 – 20.14 Trade & More Ltd.

Hier findet ihr einen Lagerverkauf mit Markenparfüm, Fernsehern und anderer neuwertiger Ware.

Donnerstag, Freitag – 03.12.- 04.12.2020 – Annas kleine Naht

Anna näht mit Herz und Hand Babykleidungsunikate (56-92), Babyausstattungsartikel und Accessoires für Groß & Klein.

Samstag, 05.12.2020 – Home is where your heart is

Das nachhaltige Label aus Wesel bietet fair hergestellte Kleidung aus Europa an und im Pop-Up-Store wird es einen Ausverkauf seiner alten Schnitte und Kollektion geben.

Montag, 7.12.2020 – Spix e.V.

Hier findet ihr Selbstgemachtes aus den Kreativwerkstätten, wie Getöpfertes (z.B. wunderschöne Seifenschalen und andere Gefäße), selbstgemalte Weihnachtskarten, Handarbeiten wie Topflappen und kunstvoll bestickte Wärmebeutel und kreatives aus der Holzwerkstatt.

Dienstag + Mittwoch, 08.12. + 09.12.2020 – Gerfried Schell

präsentiert wunderschöne Antiquitäten.

Donnerstag, Freitag, Samstag 10.12. - 12.12.2020 – Hand Made Help

Lukas Gardemann hat zusammen mit einem Freund einen Online-Shop aufgebaut, indem Künstler, Kreative und Bastler Ihre handgemachten Produkte verkaufen können, die er nun hier auch im Pop-Up-Store anbieten möchte. Das Besondere: Der Erlös wird zu 100% gespendet.

Montag, 14.12.2020 – Doro Vinmans

verwandelt den Pop-Up-Store in ihre eigene kleine Bildergalerie.

Dienstag, Mittwoch, 15.12. + 16.12.2020 – Janine Bottländer

Hier findet ihr Selbstgenähtes für jung und alt.

Samstag, 19.12.2020 – Bianka Bauhaus

Bianka Bauhaus ist eine Malerin, die mit den Fingern in Öl malt. Aber auch mit dem Medium Acryl setzt sie sich auseinander. Sie bringt kleine und größere Formate beider Techniken auf Leinwand mit. Dazu sind Geschenkideen mit einer Auswahl von ihr kunstvoll bemalter Steine und Holzwürfel zu erhalten.

Die genauen Öffnungszeiten der Tagesstores könnt ihr den Einzelankündigungen auf den SCALA Kulturspielhaus-Seiten bei Facebook und Instagram entnehmen, die immer zeitnah gepostet werden. Da stellen wir auch die jeweiligen Angebote via Bildmaterial (hier nur ein paar Beispielbilder) etwas näher vor. Übrigens: Wie man der Grafik entnehmen könnt, gibt es noch ein paar freie Termine. Meldet euch bei Interesse unter kontakt@scala-kulturspielhaus.de. Info für Besucher: In der Wilhelmstraße gibt es eine Vielzahl an Parkplätzen und sollte einmal alles belegt ein, lädt der Bahnhofsparkplatz zum kurzzeitigen Verweilen ein.

Das SCALA Team freut sich auf ein tolles. vorweihnachtliches Shoppingerlebnis.