Volle Hütte, Folk vom Feinsten und viel Applaus - Wer da war, wird sich erinnern!

Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Ernst Erland Kühn & Collier das SCALA Kulturspielhaus mit auf eine Zeitreise genommen. Mit ihren alten Gitarren und dem vierstimmigen Harmoniegesang zelebrierte die Band ihr Genre geradezu: Americana - Folk. Dabei passen ihre Songs aber auch wunderbar ins "Hier und Jetzt” - verkörpern Bodenständigkeit und eine wohlige Wärme. Seit ein paar Jahren leben die drei Wesel Musiker Peter Palberg, Felix Raupp und Julius Alexandrian jetzt schon in Berlin - dort haben sie sich auch mit dem Songwriter Jamie Collier zusammengetan. Der Neuseeländer ist eine feste Größe in der Folk- und Americana-Szene der Hauptstadt. Seine erzählerischen Texte und vielfältigen Melodien passen wunderbar zu den komplexen Gitarrensoli von Palberg und Alexandrians effektvoller Violine. Raupp am Kontrabass sorgt an den richtigen Stellen für Groove und Punch.

Nach einer einer viel zu langen Corona-Auszeit geht es nun endlich für die Vier wieder zurück auf die Bühne.

Den Anfang machen Ernst Erland Kühn & Collier im SCALA Kulturspielhaus. "Dort hatten wir bis jetzt immer wunderbare, gemütliche und vor allem gesellige Abende”, erinnert sich Geiger Julius Alexandrian. Auch Jamie Collier ist immer wieder gerne am Niederrhein. “Seitdem ich weiß, wie es hier aussieht, weiß ich auch, woher die Drei ihre musikalischen Ideen hernehmen. Dieser Ort hat etwas ganz Besonderes!” Wer weiß, vielleicht wird der jährliche Besuch in Wesel dann ja eine Tradition.

Na da würden wir uns aber freuen...