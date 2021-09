Die Anmeldungen an den Weseler Grundschulen für das Schuljahr 2022/23 starten am Montag, 4. Oktober.



Wesel. Betroffen sind alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 geboren sind und damit am 1. August 2022 schulpflichtig werden.

Die Erziehungsberechtigten dieser Kinder werden von der Stadt Wesel durch persönliche Anschreiben über die bevorstehende Schulanmeldung informiert. Kinder, die nach dem 30. September 2016 geboren sind, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die Schulfähigkeit besitzen. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung eines schulärztlichen Gutachtens.

Die Anmeldungen an den einzelnen Grundschulen



Montag, 4. Oktober, 14 bis 18 Uhr

Dienstag, 5. Oktober, 8 bis 12 Uhr

Mittwoch, 6. Oktober, 8 bis 12 Uhr

Bei der Anmeldung in der Schule muss das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde des anzumeldenden Kindes vorgelegt werden. Es empfiehlt sich, das Kind im Rahmen der Anmeldung der Schulleitung vorzustellen.

Jedes Kind hat einen gesetzlichen Anspruch auf Besuch der wohnortnächsten Grundschule im Rahmen der Aufnahmekapazität. Es steht den Eltern jedoch frei, ihr Kind an einer anderen Grundschule anzumelden.

Es ist zu beachten, dass nicht jede Grundschule ausreichende Kapazitäten aufweist, um alle angemeldeten Kinder aufzunehmen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, bei der Anmeldung einen Zweitwunsch anzugeben.

Über die Aufnahme entscheiden die Schulleitungen anhand gesetzlich vorgegebener Kriterien. Die Aufnahmebestätigungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2022 versandt.

Da der Schulstandort Bislich als Teilstandort geführt wird, erfolgt die Anmeldung am Hauptstandort Theodor-Heuss Gemeinschafts-Grundschule in Flüren.

Alle Informationen können auch im Internet unter wesel.de (unter der Rubrik „Gesellschaft & Bildung“) abgerufen werden.

Für weitere Fragen steht das Team „Schule und Sport“ der Stadt Wesel unter Tel. 0281/203-2529 zur Verfügung.