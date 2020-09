Christel Lechners sympathische Figuren in Rheinberg

waren der Aufhänger für ein Treffen in kleiner Runde.

Wie so oft wenn sich Bürgerreporter treffen,

war der Himmel bestens gelaunt und bescherte

uns angenehme Temperaturen, und einen wunderbaren

Sonne-Wolken-Mix.

Am Ende unserer Fototour haben wir uns sehr gefreut,

dass unsere Bürgerreporterin

Hille aus Xanten keine Mühe und Anstrengung gescheut hat

und mit dem Rad von Xanten nach Rheinberg kam.

Dankeschön an Regine für die gelungene Führung,

für den tollen Nachmittag mit Euch!

Der Gaststätte "Punto" an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön

für das Reservieren von zwei Tischen für unsere kleine Gruppe draußen.

Wir hatten wunderbare Plätze und eine sehr freundliche Bedienung!

Viel Freude mit meinem Beitrag!

Über Kommentare freue ich mich natürlich :-)

Bleibt gesund!