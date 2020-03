Früher war alles besser, finden manche Leute. Und beizeiten stimmt's ja sogar. Aber auf Lokalkompass trifft das nicht zu; der ist heute besser denn je.

Was soll ich lange um den heißen Brei herumreden: Wir feiern bald den ersten runden Geburtstag! Diese Community erblickte nämlich am 24. März anno 2010 das blaue Licht der Internetwelt. Und wo wäre ein passenderer Ort gewesen, um erste Schritte auf dem digitalen Plateau zu wagen, als in Wesel?!

Keine Sorge, ich werde die Leserschaft hier und jetzt nicht mit einem Rückblick quälen - noch nicht (hihi)! Heute bin ich lediglich auf der Suche nach geneigten Gratulanten, die uns erklären, was ihnen an Lokalkompass gefällt.

Ihr könnt uns wenige warme Worte schreiben, Gereimtes posten, episch Breites in die Tasten kloppen oder der Community Euern persönlichen Bilderreigen zeigen. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ihr habt gar keine Fotos? Kein Problem, wir helfen Euch gern: Wer zumindest ein Gratulationslogo (siehe erste Grafik!) zu seinem Beitrag hochladen will, der kann ein solches anfordern, nämlich mit einer E-Mail an: redaktion@derweseler.de !

Auf gute Beteiligung hoffend, haben wir schon eine ganze Reihe von Logos vorbereitet. Doch wenn Ihr ein bestimmtes Foto von Euch in diesem Logo haben wollt, dann schickt es uns bitte zusammen mit Eurer Mail zu. Der Verfasser dieser Zeilen und Ideengeber der Aktion arbeitet es ins Muster ein und schickt das fertige Logo E-postwendend an Euch zurück.

Unter den "Gratulanten" verlosen wir übrigens Tickets für einige Events im Scala Kulturspielhaus Wesel (siehe Foto zum Beitrag!). So, jetzt sind wir gespannt auf die Resonanz.

Fasst Euch ein Herz und macht mit!