Liebe Leute, ich bin zwar grundsätzlich ein Frühaufsteher,

orientiere mich da aber weniger am Sonnenaufgang, als eher an den angedachten Tagesaktionen, die sich ja bekanntermaßen und situationsbedingt gerade leicht verschieben. Kein Kind muss in die Schule, ich nicht ins Büro und das Homeoffice wartet geduldig auf meine Einsatzfähigkeit und drängelt ebenso wenig zum Arbeitsbeginn, wie zum Arbeitsende – klingt also erst mal alles recht entspannt.

Nach nunmehr 29 Jahren am selben Wohnort habe ich mich letztendlich auch an das frühmorgendliche Gezwitscher der Vögel in den Bäumen vor meinem Schlafzimmerfenster gewöhnt (was rufen die da eigentlich? "Erster!" "Aufstehen!" "Guten Morgen!" "Hunger!" - würde mich mal interessieren, BY THE WAY), diese überhöre ich geflissentlich und erwache morgens normalerweise recht entspannt (Und nein: Die Option das Fenster zu schließen kam für mich nie in Frage. Zu sehr mag ich die frische und gerne auch kalte Nachtluft in meinem Träumen – YEAH 🎉).

Also, klingt ja erst mal alles rund und wenig besorgniserregend…

… wäre da nicht mein persönlicher Naturton-Wecker auf vier Beinen: Gino, mittlerweile über 12 Jahre alt, hat sich in den letzten Wochen einen kleinen Tick angewöhnt: Pünktlich zu der Zeit, in der normalerweise mein Wecker klingelt (05.50 Uhr) tappert er durch die Wohnung in mein Schlafzimmer, legt seinen Kopf auf die Bettkante (beliebterweise unmittelbar vor mein Gesicht), fängt leicht an zu wimmern und zu jammern und schaut mich erwartungsvoll an. Nächtlich angestauter Hundemundgeruch (feinstes Aroma, liebevoll von meinem Sohn "Stinkeratem" genannt) schlägt mir entgegen und das wilde Schwanzwedeln erzeugt Trommelgeräusche, abwechselnd an Schrank und Bett, denn da quetscht er sich gekonnt dazwischen.

Natürlich versuche ich ihn erst mal zu ignorieren, stelle mich weiter schlafend oder drehe mich weg, lausche erleichtert wie er davon tappert. Allerdings kommt er schon ein paar Minuten später zurück und wiederholt seinen Weckversuch. Das macht er so lange, bis ich irgendwann aufgebe und aufstehe...



und was macht der Herr dann?!

Dreht sich nach dem ersten Streicheln um, wandert zufrieden zu seinem Plätzchen ins Wohnzimmer und schläft weiter – BÄÄM 💥 – denn ER muss ja mitnichten so früh raus. Immerhin drehe ich ja derzeit bewusst eine extra späte Abendrunde um morgens länger schlafen zu können. Ich grübel schon die ganze Zeit darüber, warum er das macht, denn er scheint sich auch nicht an den Zeiten zwischen seinen Spaziergängen zu orientieren. Auch wenn er nach Mitternacht noch mal rauskommt, weckt er mich zuverlässig gegen sechs. Erstaunlicherweise hat er auch die Zeitverschiebung seiner inneren Uhr angepasst und ich frage mich, ob er sich vielleicht an den Vögeln orientiert, denn die werden parallel zu seiner Weckaktion ja langsam wieder ruhiger. Gibt es gar geheime Absprachen, 🐶🐤 macht er das extra und amüsiert sich im Stillen (machen Hunde sowas?)?

Vermutlich nicht und ich denke, er meint es einfach nur gut und sieht es als seine Pflicht an, mich in die "Gänge" zu kriegen um meinen Tag zu starten – Who knows? "Seine Aufgabe" nimmt er auf jeden Fall sehr ernst und ich liebe ihn natürlich trotzdem und muss schmunzeln, auch wenn ich dazu dann morgens eigentlich noch viel zu müde bin...

Erfahrungsberichte, Meinungen und "des Rätsels Lösung" gern gesehen/gelesen. 😘