Vor rund 10 Jahren besuchte ich eine Informationsveranstaltung in Wesel und erinnere mich daran, dass uns der Lokalkompass dort näher gebracht wurde. Von Anfang an war ich begeistert und freute mich darauf, zukünftig als Bürgerreporterin für die KREAKTIV diese hervorragende Plattform nutzen zu können. Seit dieser Zeit bin ich dabei, um in diesem lokalen Netzwerk vielfältige Informationen über unsere Bürgerstiftung an eine breite Öffentlichkeit zu geben und um Neues aus der Region zu erfahren.

Für uns als Stiftung ist der Lokalkompass ein wertvoller Partner.

Durch die Bewerbung unserer Freizeitangebote erhalten wir zahlreiche Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen, die unsere Projekte und Aktionen beleben.

Wir sind dankbar für das jahrlange sehr gute und verlässliche Miteinander, das uns in unserem „TUN“ beflügelt und uns sehr hilfreich unterstützt.