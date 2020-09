"Der Verein der Ehemaligen der Realschule Wesel-Mitte trifft sich letztmalig in der Realschule, ab Sommer 2021 ist diese nämlich endgültig Geschichte.", so Iris Pitann-Engbring.

Sie fügt hinzu: "Nutzt diese Gelegenheit, freut euch auf ein Wiedersehen mit den 'alten' Mitschülern und kommt vorbei am Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr zu unserer JHV/Herbstfest an der Martintstraße 12 in Wesel. Natürlich unter Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln."

Mehr Infos unter 0163/3700045 oder 0177/2686889.