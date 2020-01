Seine Markenzeichen: Ein orangener und ein blauer Schuh, die orange Kappe, ein bunter Koffer und seine Gitarre „Tante Mine“. Unverkennbar, das ist der Kinderliedersänger Rainer Niersmann.

In seiner neuesten Show „Ich mach mit – tierisch in Bewegung“ ist der Name gleich Programm.

Vom ersten bis zum letzten Lied ist Mitmachen angesagt. Mit Sambaklängen und einer Laola-Welle geht’s gleich los. Beim Klatschlied lernen die Kinder, auf wie viele verschiedene Weisen man rhythmisch zur Musik klatschen kann, der Mäusetanz bringt die Zuschauer mit Fipps der Discomaus aufs Tanzparkett und bald schon rast der Polonaise-Zug mit Volldampf durch den Erwachsenentunnel, bis nach Afrika. Dort tanzen sie wie Affe-Jo, gucken wie die Erdmännchen und trampeln zum Elefanten-Wanderlied durch den Saal.





Singen, tanzen, springen, toben, bei der Musik von Rainer Niersmann bleibt niemand still auf seinem Platz sitzen.

Und wie entstehen deine Programme Rainer?

"Man nehme eine Geschichte aus dem täglichen Leben und mische sie mit Musik. Diese Mischung kurz aufkochen lassen und anschließend mit einem guten Schuss Humor ablöschen. Danach mit jeweils einer Prise Sinn und Unsinn abschmecken. Zur Abrundung noch ein ¼ Liter Fantasie hinzufügen, gut unterrühren. Fertig.

So zumindest koche ich meine Mitmach-Musik-Theater. Seit 1991 bin ich als Kinderliedersänger in ganz Deutschland unterwegs. Angefangen hat alles mit meinem Verkehrserziehungsprogramm „Im Straßenverkehr und noch viel mehr“. Spielerisch und ohne den "erhobenen Zeigefinger“ lernen die Kinder hierbei das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Danach entstanden die anderen Mitmach-Musik-Theater bei denen immer die Phantasie im Mittelpunkt steht. Die Lieder können schnell mitgesungen werden und die Theaterstücke verleiten zum Nachspielen zu Hause. Alle Requisiten bestehen aus Gegenständen des täglichen Lebens. Pappteller als Löwenmasken, Hulahupreifen als Feuerring, Gurkengläser als Weihnachtsbaumbeleuchtung."



Na, das klingt doch toll!