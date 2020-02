Ausschankgenehmigung für Alkoholische Getränke ist sehr wohl vorhanden

Um ihrer Trauer über die Schließung von Birthes Büdchen Ausdruck zu verleihen, haben Fans an der Stelle auf dem Deich, wo sonst die Couch gestanden hat, ein Grablicht aufgestellt.

"Traurig, dass sich Nachbarn so verhalten", bedauert mir gegenüber ein Radfahrer, der auf dem Weg nach Xanten ist.

Birthe Ledwig ist gerührt. "Ich bin dabei, das Büdchen auszuräumen, um die Angelegenheit möglichst schnell zu verarbeiten", bedauert sie . Man sieht ihr an, dass es sie sichtlich getroffen hat, denn sie hatte ihr ganzes Herzblut in das Projekt gelegt.

Dass sie keine Ausschankgenehmigung für Alkohol hat, trifft übrigens nicht zu. Sie betont, dass alle notwendigen Genehmigungen vorliegen, denn darauf habe sie großen Wert gelegt.

Schade!!!!!!

Randolf Vastmans