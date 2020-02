Sie sind neugierig, was es alles in unserer KiTa gibt? Dann kommen Sie mit Ihrem Kind zu uns! Lernen Sie unser Konzept, die Mitarbeiterinnen, die Räumlichkeiten und unser großzügiges Aussengelände kennen. Die Tür ist geöffnet am Freitag, 28.02.2020 in der Zeit von 14:30 - 16.00Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Familienzentrum Miteinander

KiTa Sankt Nikolaus Fusternberg

Am Kirchplatz 7, 46485 Wesel

Tel. 0281/ 3002669840