"Zwei Neue" hat die Volksbank Rhein-Lippe ab sofort in ihrem Fuhrpark. Zur Wartung, Pflege und zum technischen Support der IT sind regelmäßig Arbeiten vor Ort in den Bankfilialen und SB-Stellen zu erledigen - Mitarbeiter der Volksbank können für diese Dienstfahrten ab sofort E-Golfs nutzen.

Über den umweltfreundlichen "Zuwachs" freuen sich Ulf Lange, Vorstandsmitglied der Volksbank Rhein-Lippe, und Dominik Bruns, Abteilungsleiter IT. "Mit dem Einsatz der Fahrzeuge leistet die Bank einen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit", sagte Lange bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Die Volksbank Rhein-Lippe habe in den letzten Jahren bereits an mehreren Stellen die Errichtung von Ladesäulen unterstützt. Diese stehen jeweils vor den Bankstellen in Dingden, Hamminkeln und Spellen. Eine weitere ist zur Zeit in Dinslaken geplant.