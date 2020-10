Alle, die bisher vor Weihnachten auf der Suche nach einem ganz besonderes Produkt waren, etwas absolut Einzigartiges für die Weihnachtszeit oder ein besonderes Geschenk für ihre Liebsten gesucht haben, sind auf dem alljährlich stattfindenden Kunst-Weihnachtsmarkt im SCALA Kulturspielhaus fündig geworden. Dort gab es liebevoll handgefertigte Kleidung, Schmuck, Karten, Bilder, Holzunikate, Skulpturen, Abstrakte Malerei, Steinkunst, Figuren aus Pappe, Batiken, Filzungen, Socken, Mützen, Schals, selbstgemachte Liköre und Marmeladen, Kinderspielzeuge und vieles mehr, angefertigt von lieben Menschen aus Wesel und Umgebung, die sich das ganze Jahr über auf diesen Markt vorbereitet haben.

In diesem Jahr ist alles anders und auch die Weihnachtsmärkte fallen aus, Adventsbasare werden abgesagt und auch der traditionelle Kunst- Weihnachtsmarkt im Scala Kulturspielhaus wird nicht stattfinden. Wegen dieser unweihnachtlichen Umstände hat das SCALA Team eine tolle Idee entwickelt: Ab dem 15. November stellt das SCALA den Erdgeschossraum (den Subsalon) des Kleinen Salons des Scala Kulturspielhauses (Wilhelmstraße 8-10 in Wesel) gegen eine kleine Mietgebühr als POP-UP-STORE zur Verfügung! Zusätzlich unterstützt das SCALA die Bewerbung des Tages-Shops über seine gut frequentierte Facebook- und Instagramseite, damit auch jeder über das Pop-Up-Angebot der nächsten Tage informiert wird.

Unter dem Motto:

DEINE WARE – DEIN LADEN – DEIN TAG!