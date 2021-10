In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November sieht man schaurig gekleidete Gestalten durch die Dunkelheit ziehen. Längst hat sich Halloween auch in Deutschland zu einem festen Termin für Gespenster, Hexen und Vampire entwickelt.

Das SCALA lädt zum "Vorgruseln" ein und zeigt in Kooperation mit dem Niederrhein Filmfestival die schaurigsten Kurzfilme aus Deutschland, den Niederlanden und der ganzen Unterwelt. Mit Gänsehautgarantie!

Übrigens: Verkleidete Gäste bekommen beim Eintritt eine kleine Überraschung.



Nicht für Kinder geeignet!

Online Ticket: ab 8,00 € | Ticketlink: https://scala-kulturspielhaus.ticket.io/fej16vdx/

Abendkasse : 10,00 €

Sonntag, den 31. Oktober 2019 | Einlass: 19:30 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr | Ende: 22:00 Uhr

Kartenvorbestellung via WhatsApp oder SMS (Ticket-Abholung an der Abendkasse zum VVK Preis) über Karin Nienhaus Tel. 0176 - 801 76 380 oder per Email an karten@scala-kulturspielhaus.de